В Литве производителя "Советского пломбира" обвинили в пропаганде (2)
Бурю негодования среди литовских активистов вызвало мороженое под названием "Советский пломбир" местного производства.
Его обнаружил общественный деятель Гиедрюс Друктяйнис в магазине деревни Девянишкес и тут же обвинил изготовителя в "советской пропаганде", о чем и написал на своей странице в Facebook.
"Как вам не стыдно, литовцы?" — взывал он к совести своих соотечественников в подписи к снимкам.
Литовская компания Art Glacio, производящая злополучный пломбир, пояснила, что мороженое готовилось на экспорт. Название же, по их заверению, придумали не они, а заказчик. Свою вину компания при этом признала, объяснив, что заказов у них не так много, а потому выбирать не приходится.
— Очень не по-граждански, но что делать? — попыталось оправдаться руководство компании.
Всё больше слов нет.
Глубже лизнуть невозможно.