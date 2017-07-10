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Бурю негодования среди литовских активистов вызвало мороженое под названием "Советский пломбир" местного производства.

Его обнаружил общественный деятель Гиедрюс Друктяйнис в магазине деревни Девянишкес и тут же обвинил изготовителя в "советской пропаганде", о чем и написал на своей странице в Facebook.

"Как вам не стыдно, литовцы?" — взывал он к совести своих соотечественников в подписи к снимкам.

Литовская компания Art Glacio, производящая злополучный пломбир, пояснила, что мороженое готовилось на экспорт. Название же, по их заверению, придумали не они, а заказчик. Свою вину компания при этом признала, объяснив, что заказов у них не так много, а потому выбирать не приходится.

— Очень не по-граждански, но что делать? — попыталось оправдаться руководство компании.