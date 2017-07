В мире |

Президент США Дональд Трамп вступился за свою дочь Иванку, которая подверглась критике за то, что заняла место отца на одной из встреч в рамках саммита G20. Об этом он написал в твиттере.

«Когда я покинул конференц-зал для встречи с [лидерами] Японии и других стран, я попросил Иванку занять мое место. Стандартная практика. [Канцлер ФРГ] Ангела М. (Меркель. — «Газета.Ru») согласна с этим», — написал президент США в твиттере.

Также Трамп добавил, что если бы подобная ситуация произошла с дочерью Хиллари Клинтон Челси, то СМИ с «фейковыми» новостями написали бы: «Челси в президенты!»

If Chelsea Clinton were asked to hold the seat for her mother,as her mother gave our country away, the Fake News would say CHELSEA FOR PRES!

«Доброе утро, мистер президент. Никогда бы такого не случилось, чтобы моя мать или отец попросили меня о подобном. Вы отдавали нашу страну [кому-то другому]? Надеюсь, нет», — ответила Челси Клинтон на выпад Трампа.

Good morning Mr. President. It would never have occurred to my mother or my father to ask me. Were you giving our country away? Hoping not. https://t.co/4ODjWZUp0c