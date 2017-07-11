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Итальянская полиция совершила облаву на «фашистский пляжный клуб» Punta Canna, где собираются почитатели диктатора Бенито Муссолини. Об этом сообщает The Telegraph.

Издание уточняет, что на территории заведения развешаны портреты Муссолини, плакаты о газовых камерах, а посетители приветствуют друг друга вскинутой вверх рукой. Также клуб украшают таблички с надписями вроде «Наши правила — порядок, чистота, дисциплина, строгость». Там запрещены наркотики, однако представителей ЛГБТ-сообщества туда пускают.

Каждые полчаса сам владелец клуба выступает по внутреннему радио: из громкоговорителей звучат его «коммюнике», обличающие демократию и славящие Муссолини.

Антитеррористический полицейский отряд, получив ордер у властей, сфотографировал пляжный клуб изнутри и произвел выемку улик. Как уточняет издание, владелец заведения, 64-летний Джианни Скарпа, может быть подвергнут суду за оправдание фашизма.

скриншот/telegraph.co.uk