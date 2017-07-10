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Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади формально объявил о победе над террористами «Исламского государства» в Мосуле и об освобождении города от боевиков. Об этом сообщает Reuters.

«Я объявляю о конце, провале и крахе террористического «государства» лжи и о [победе над] терроризмом, который продвигали боевики ИГ из Мосула», — заявил аль-Абади, выступая на государственном телеканале.

Ранее сообщалось, что иракский премьер прибыл в Мосул и объявил об освобождении города от ИГ, поздравив иракских военнослужащих с победой.