В мире |

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности ведения диалога с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу «112 Украина».

«Подход НАТО в отношении Москвы, в отношении России заключается в том, что мы называем «двусторонним подходом» — это, прежде всего, прочная защита, коллективная защита, которая заслуживает доверия, но в то же время политический диалог. Потому что Россия — это наш сосед, и она никуда не исчезнет», — сказал Столтенберг.

Важно говорить с Россией, особенно когда напряженность растет, добавил глава альянса. Среди тем, которые необходимо обсуждать, Столтенберг назвал минские соглашения, а также «военную активность» России рядом со странами НАТО.

«Все это требует диалога с Россией, но диалог не означает слабость. Для нас это знак силы, с помощью которой мы говорим с соседом», — добавил глава НАТО.

Ранее Столтенберг заявил о необходимости сохранения санкций против России.