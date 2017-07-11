В мире |

Американский школьник Тэдди Фишер случайно увидел в газете номер телефона главы Пентагона Джеймса Мэттиса и взял у него 45-минутное интервью, пишет в понедельник New York Post.

Подросток разглядел телефон на фотографии, которой проиллюстрировала свою статью газета Washington Post. На ней был охранник Трампа со стопкой документов в руках, а на одной из бумаг было написано имя Мэттиса с номером напротив него. Позже снимок удалили с сайта издания.

"Я позвонил ему, чтобы убедиться, что это он, потому что мне было любопытно, и это действительно был его голос", - рассказал предприимчивый школьник.

Он отправил Мэттису сообщение, попросив его об интервью, и глава Пентагона перезвонил ему, после чего они три четверти часа обсуждали вопросы внешней и внутренней политики США.

Позже интервью с шефом Пентагона вышло в школьной газете.