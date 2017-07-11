Amnesty International: В боях за Мосул совершены ужасающие преступления
Обе стороны, воевавшие за иракский город Мосул, совершили тягчайшие преступления против гражданского населения, утверждает международная правозащитная организация Amnesty International.
"В некоторых случаях эти деяния равносильны военным преступлениям", - констатировали правозащитники в докладе At any cost ("Любой ценой"), представленном в Берлине сегодня, 11 июля.
В документе, в частности, говорится, что боевики из джихадистской группировки "Исламское государство" в боях за западную часть Мосула использовали в качестве живых щитов мирных жителей, согнанных из окрестных деревень. В то же время иракские солдаты и войска коалиции под командованием США применяли вооружения, "которые ни при каких обстоятельствах недопустимо применять в густонаселенных районах".
В докладе AI, в котором приведены показания очевидцев - местных жителей, медицинского персонала и экспертов по вооружениям, - сообщается также, что боевики ИГ мешали гражданскому населению бежать из Мосула, заварив ворота и установив мины. Многие люди, сопротивлявшиеся боевикам, были убиты.
В то же время войска коалиции убили не менее 426 мирных жителей, применяя тяжелые и невысокоточные виды вооружений. Так, в одном из случаев при попытке ликвидировать двух снайперов были убиты 105 гражданских лиц. Amnesty призвала провести независимое расследование предполагаемых военных преступлений в Мосуле.