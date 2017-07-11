В Москве прощаются с Антоном Носиком
В мире | 11 июля 2017 года, 12:52
Церемония прощания с Антоном Носиком началась в 12 часов в Москве в Центральном доме литераторов.
Очередь начинается у входа в ЦДЛ и заканчивается в зале на втором этаже, где установлен гроб.
Открыл церемонию прощания президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.
Носик будет похоронен во вторник в 14:00 в Москве на Востряковском кладбище.
Антон Носик скончался в ночь на 9 июля. Смерть наступила в районе 2.00 мск, когда он находился у друга на даче в Подмосковье. По предварительным данным, у Носика произошел сердечный приступ. 4 июля ему исполнился 51 год.
Источник: Газета.ru