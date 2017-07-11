Украинский националист скончался во время речи у памятника Шухевичу (6)
Глава ячейки ОУН-УПА в Львовской области Петр Вушко скончался в возрасте 91 года во время своей речи, посвященной лидеру организации ОУН-УПА, признанной в России террористической организации, Роману Шухевичу, сообщает "Yavir.net".
Сообщается, что инцидент произошел во время празднования 110-й годовщины со дня рождения идеолога ОУН-УПА в поселке Краковец. Вушко вышел к микрофону около памятника Шухевичу и начал произносить речь. Внезапно ему стало плохо, и он упал, потеряв сознание.
Присутствующие на месте медики поспешили оказать ему помощь, однако спасти Вушко не удалось.
Как отмечает издание, националист стал членом ОУН-УПА в 1944 году. После следствия Вушко был приговорен военным трибуналом к смертной казни, которую заменили на 25 лет концлагерей и 5 лет лишения гражданских прав.
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