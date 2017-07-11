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У США нет данных, подтверждающих информацию о ликвидации лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минобороны США.

По данным СМИ, боевики ИГ заявили о гибели своего главаря аль-Багдади. Террористы также назвали его приемника.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о возможной гибели аль-Багдади в результате удара российской авиации в ночь на 28 мая по южному предместью сирийского города Ракки. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.