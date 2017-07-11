Трамп заявил о больших победах в борьбе с террористами ИГ
В мире | 11 июля 2017 года, 19:25
Президент США Дональд Трамп заявил о больших победах в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».
«Большие победы в борьбе с ИГ!» — написал Трамп в своём Twitter.
Big wins against ISIS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2017 г.
Ранее СМИ сообщили, что боевики ИГ подтвердили гибель своего главаря Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади.
При этом в Пентагоне пока не подтверждают информацию о гибели террориста.
В середине июня Минобороны России заявило, что аль-Багдади, предположительно, был убит 28 мая в результате удара российских ВКС.
Источник: Russia Today