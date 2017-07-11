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Президент США Дональд Трамп заявил о больших победах в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

«Большие победы в борьбе с ИГ!» — написал Трамп в своём Twitter.

Big wins against ISIS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2017 г.

Ранее СМИ сообщили, что боевики ИГ подтвердили гибель своего главаря Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади.

При этом в Пентагоне пока не подтверждают информацию о гибели террориста.

В середине июня Минобороны России заявило, что аль-Багдади, предположительно, был убит 28 мая в результате удара российских ВКС.