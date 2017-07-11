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Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в своем твиттере переписку с музыкальным агентом Робом Голдстоуном, в которой обсуждает информацию, которая может повредить экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон.

Первое письмо датируется 3 июня. В нем Голдстоун сообщает, что певец и предприниматель Эмин Агаларов попросил рассказать Трампу-младшему о наличии документов, касающихся Клинтон.

«Если это то, что вы говорите — мне это нравится», — сказал сын президента США.

Публикацию переписки сын Трампа объяснил желанием быть полностью «прозрачным».

Ранее сообщалось, что юрист Весельницкая опровергла наличие компромата на Клинтон.

Весельницкая, которая встречалась с сыном президента США Дональда Трампа в июне прошлого года, в интервью телеканалу NBC заявила, что у нее не было компромата на Хиллари Клинтон, а о встрече она просила только из-за интереса к «закону Магнитского».

«У меня никогда не было разрушительной информации о Хиллари Клинтон. Я не собиралась делать этого», — заявила она.

Также, комментируя заявления Трампа-младшего о наличии у нее особой информации о Клинтон, Весельницкая заявила, что, «возможно, они хотели подобной информации, они слышали, что хотели услышать».

Весельницкая категорически отрицает связь с российским правительством. Она объяснила, что много лет работала над делом, которое побудило США ввести санкции в отношении российских чиновников, известные как «закон Магнитского».

Также она рассказала, что по прибытии на встречу в Трамп-тауэр ее встретил менеджер Роб Голдстоун, который и представил ее Трампу-младшему. Помимо него в комнате были еще двое мужчин, которых она не знала. Только позднее, по фотографиям в СМИ, она узнала их: это были зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и руководитель предвыборной кампании Пол Манафорт.

Ранее Белый дом сообщил о «короткой» встрече сына Трампа с юристом из России.