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Прокурор потребовал приговорить Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве оппозиционера Бориса Немцова, к пожизненному лишению свободы. Такое требование сторона гособвинения озвучила сегодня, 13 июля, в Московском окружном военном суде.

Для четырех других обвиняемых прокуратура также запросила длительные сроки лишения свободы. Гособвинение требует приговорить Анзора Губашева к 23 годам колонии, Шадида Губашева - к 21 году, Темирлана Эскерханова - к 19 годам, а Хамзата Базхаева - к 17 годам.

Адвокаты всех пятерых обвиняемых настаивали на невиновности своих клиентов и просили оправдать их или хотя бы проявить к ним снисхождение.

Представитель семьи Немцова также усомнился в том, что действительно удалось доказать вину Хамзата Бахаева.