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В поисках преступников, совершивших разбойное нападение в Гудаутском районе Абхазии на российских туристов и убивших одного из них, москвича Андрея Кабанова, задействован весь личный состав местной милиции.

"Поиск лиц, совершивших преступление, не прекращался, идут активные оперативно-следственные мероприятия, правоохранительные структуры несут службу в усиленном режиме по всей республике", - рассказал заместитель генпрокурора республики Эшсоу Какалия.

Посол России в Абхазии Семен Григорьев назвал нападение на туристов циничным преступлением.

Ранее власти Абхазии пообещали миллион рублей за информацию о местонахождении участников разбойного нападения на российских туристов. Неизвестные в масках с оружием и ножом напали на них на берегу моря в устье реки Аапста Гудаутского района 11 июля. Андрей Кабанов был ранен ножом в грудь и скончался в больнице.