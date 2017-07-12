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В Италии проснулся Везувий. В Неаполе, который находится в прямой близости от вулкана, идет масштабная эвакуация. Жителям пяти городских районов, а также туристам пришлось буквально спасаться бегством.

Везувий выбросил в небо столб дыма и раскаленного пепла и поджег лес, расположенный на его склонах, сообщает "Россия 24".

Пожарные пытаются помешать распространению огня, но полностью потушить пламя у них не получается: траву и засохшие деревья продолжает поджигать вулкан.

Между тем, как пишет Corriere della Sera, власти не исключают, что причиной лесных пожаров могут быть поджоги. Так, в 2016 году 200 гектаров леса сгорели на склонах "без вмешательства вулкана".

Подъем на Везувий — популярный туристический маршрут: до отметки 1000 метров над уровнем моря везет автобус, затем около 200 метров надо пройти пешком. Сам кратер (пока спит) не представляет ничего интересного, но с вершины открывается потрясающий вид на Неаполь и залив.

В 79 году нашей эры извержение Везувия привело к уничтожению трех городов — Помпей, Геркуланума и Стабии. Предвестником извержения стало сильное землетрясение, описанное в "Анналах" Тацита и "Письмах" Плиния-младшего. Город Помпеи сейчас является музеем под открытым небом.