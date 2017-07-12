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Американские ученые собрали глобальные данные о физической активности людей с помощью анализа информации, предоставляемой их смартфонами. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature, латвийцы совершают в среднем 5 500 шагов ежедневно.

Анализ, проведенный сотрудниками Стэндфордского университета на данных 68 млн дней поминутной информации, показал, что в среднем число шагов, которое проделывает среднестатистический пользователь за сутки, составляет 4 961.

Первое место по физической активности заняли жители Гонконга, которые совершали в среднем 6 880 шагов, а самыми неактивными оказались индонезийцы, которые проходили всего 3513 шагов.

Эти данные могут помочь в решении такой серьезной проблемы, как ожирение, которое угрожает миллионам людей по всему миру.

Большинство смартфонов имеют встроенные акселерометры, которые фиксируют число сделанных шагов, и исследователям удалось получить и проанализировать анонимные данные смартфонов 700 тысяч человек.

Источник: bbc.com