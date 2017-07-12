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Сын президента США Дональд Трамп обнародовал в своем твиттере переписку касательно организации встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой, от которой он рассчитывал получить информацию о возможных нарушениях в финансировании Демократической партии США.

В сообщении Трампа-младшего, предваряющем переписку, говорится:

"Я обращаюсь ко всем: чтобы все было полностью прозрачно, я публикую мою электронную переписку с Робом Голдстоуном (бывшим журналистом и специалистом по PR) по поводу встречи 9 июня 2016 года (с Весельницкой)".

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 июля 2017 г.

Сын президента США далее пишет, что Голдстоун написал ему первым и передал сообщение от некого российского бизнесмена Эмина, с которым Трамп-младший ранее познакомился на конкурсе "Мисс-Вселенная" в 2013 году в Москве.

В сообщении Голдстоуна, пишет Трамп-младший, говорилось, что россияне обладают компрометирующей информацией на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Позже, чтобы получить эти данные, Трамп-младший встретился в Нью-Йорке с Весельницкой, но она говорила только об "акте Магницкого" и усыновлении российских детей американцами, о Клинтон же речи не шло.

Вся беседа оказалась "самой бессмысленной чепухой в моей жизни", цитирует в конце письма Трамп-младший Голдстоуна.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, согласно которой в июне прошлого года Трамп-младший в преддверии президентских выборов в США встречался с Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о Клинтон.

Источник: interfax.ru