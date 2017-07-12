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Один из крупнейших айсбергов из когда-либо зарегистрированных откололся на юго-западе Антарктики, на антарктическом шельфе. Этот айсберг, как ожидается, получит название A68.

Считается, что он входит в "десятку" самых массивных когда-либо зарегистрированных учеными айсбергов. При этом он вдвое меньше другой гигантской льдины B-15, которая отделилась о шельфового ледника Росса в 2000 году.

В свободное плавание отправилась глыба льда толщиной примерно в 200 м и размером около 6 тыс. кв. км., это примерно как одна десятая часть Латвии. Вес отколовшегося льда - около 1 трлн тонн.

Событие не стало большой неожиданностью. Гляциологи (специалисты по природным льдам) знали, что рано или поздно это случится. Наблюдения за развитием большой трещины на Шельфовом леднике Ларсена велись более десяти лет. Распад ледяного шельфа "Ларсена С" начался на восточном фронте Антарктиды в 2014 году.

Ведущий исследователь британской исследовательской группы Project MIDAS, контролирующей ледяной шельф с 2014 года, профессор гляциологии британского Университета Суонси Адриан Лакман прогнозировал, что айсберг отколется от шельфа в самое ближайшее время.

"На данный момент мы видим один большой айсберг. Скорее всего, он со временем расколется на мелкие кусочки", - сказал ученый.

Источник: interfax.ru