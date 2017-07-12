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Владимир Путин стал первым иностранным лидером, на которого распространилось действие защитной цензуры в Китае, сообщает Vox.

По указу президента Си Цзиньпина крупнейшая китайская социальная сеть начала блокировать сообщения, которые могут содержать критику главы Кремля. По версии издания, это один из знаков, говорящих о сближении двух стран.

Как отмечает издание, китайский президент Си Цзиньпин и его российский коллега уже на протяжении нескольких месяцев обмениваются любезностями, однако сейчас этот процесс вышел на принципиально новый уровень.

В то время как Си Цзиньпин и Владимир Путин встречались на саммите G20, блогеры Sina Weibo с более чем тысячей подписчиков обнаружили, что больше не могут упоминать Путина в своих сообщениях. Когда они пытались это сделать, то получали уведомление о невозможности оставить комментарий к данной публикации.

Источник: russian.rt.com