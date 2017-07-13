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Суд приговорил бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву к 9,5 годам тюрьмы, признав его виновным в коррупции.

Экс-президента и его супругу обвиняли в том, что они не задекларировали роскошный пентхаус в курортном городе Гуаружа и незаконно получили 747 800 долларов от строительной компании OAS в обмен на содействие в получении контрактов с государственной компанией Petrobras.

Адвокаты Да Силвы намерены подать апелляцию на решение суда. До ее рассмотрения бывший президент будет находиться на свободе.

Сам он продолжает настаивать на своей невиновности, отрицает любые противоправные действия и утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано его политическими оппонентами.

Лула да Силва занимал пост президента Бразилии два срока подряд, с 2003 по 2010 год, и пользовался в стране большой популярностью. После его ухода с поста страну возглавила его преемница из Рабочей партии Дилма Русеф, однако вскоре в адрес и бывшего, и действующего лидера начали выдвигать обвинения в коррупции.

В конце августа прошлого года Дилма Русеф была смещена со своего поста за нарушения бюджетного законодательства.

В 2014 году прокуратура Бразилии начала расследование по делу о схеме подкупа, организованного компанией Petrobras, которое получило в прессе названием "Операция Автомойка".

В ходе расследования было открыто несколько уголовных дел, фигурантами которых стали десятки крупных бизнесменов и функционеров Рабочей партии - всех их обвиняли в причастности к многомиллиардным коррупционным схемам.

В марте 2016 года в рамках этого дела Лула Да Силва был ненадолго арестован, однако вскоре Дилма Русеф назначила его главой своей администрации и экс-президент, таким образом, получил иммунитет от уголовного преследования.

Но в конце августа прошлого года Русеф сама была смещена со своего поста за нарушения бюджетного законодательства.

Бразилия переживает самый тяжелый за последние десятилетия экономический кризис. После нескольких лет многообещающего роста экономика страны пошла на спад.

За время второго срока правления Русеф дефицит государственного бюджета, инфляция и безработица резко выросли, страна потеряла с большим трудом заработанный кредитный рейтинг инвестиционного уровня.