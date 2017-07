В мире |

Фото/lesoir.be

Французский автор детективов, писатель Жан Мишель Ламбер найден мёртвым в своей квартире, сообщает издание Le Soir. При этом смерть автора подозрительно схожа с описанием кончины героя его книги. На голову мужчины был надет пластиковый пакет, связанный галстуком. Полиция не обнаружила следов насильственной смерти.

В его последнем романе, который еще только готовится к публикации, один из героев совершает самоубийство аналогичным способом. Кроме того, внешность героя имела массу общего с внешностью самого Ламбера. Также можно заметить схожесть в роде деятельности обоих: герой книги — бывший следователь, Ламбер — бывший судья. Созвучие можно проследить и в фамилии погибших — герой книги Ламбера носит фамилию Шабер. Однако вымышленный персонаж, в отличие от писателя, оставил предсмертную записку.

"Профессор Шабер умер прошлой ночью в своём кабинете. Тело обнаружил его коллега. Голова была обернута пластиковым пакетом, у подножия кресла находилась пустая бутылка из-под виски. Единственным, что объясняло его отчаянный поступок, была оставленная им записка", — говорится в рукописи.

