В мире |

Публикация НАТО видеоролика о так называемых "лесных братьях" говорит о том, что в странах альянса начинает доминировать фашистская идеология. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в четверг, 13 июля.

"НАТО сегодня становится на сторону преступников, фашистов. Это очень печальный сигнал для всего мирового сообщества", — сказал парламентарий.

"Сегодня то, что происходит в Польше, в Германии, Франции, когда взрывают людей, это как раз то, что делали "лесные братья", — подчеркнул он. — Получается, что руководители НАТО (...) поощряют терроризм на своей территории".

Водолацкий также призвал запретить фильм, который анонсировали в опубликованном в Twitter альянса видео.

This is the story of the Forest Brothers who fought the Soviet army for their homelands after WWII pic.twitter.com/4JcfuJPmeO