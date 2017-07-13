Эйфелеву башню закрыли из-за визита Трампа
В мире | 13 июля 2017 года, 16:50
Главная достопримечательность французской столицы – Эйфелева башня — будет закрыта для туристов во время визита президента США Дональда Трампа в Париж. Об этом пишет газета Le Figaro.
Как сообщается, у супругов Трамп запланирован ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ресторане Le Jules Verne на втором этаже башни.
Также башня будет закрыта на время салюта в честь Дня независимости Франции 14 июля. Достопримечательность откроют для туристов вечером в субботу, 15 июля.
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыли в Париж по приглашению президента Эммануэля Макрона с двухдневным визитом.
Источник: Газета.ru