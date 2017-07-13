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Организация WikiLeaks опубликовала на своем сайте документы, посвященные секретному проекту ЦРУ Highrise, который предназначался для перехвата личных сообщений.

Приложение Highrise, работающее на операционной системе Android, несет в себе функцию переадресации входящих и исходящих SMS-сообщений, которые перенаправлялись удаленному оператору.

Ранее стало известно, что Ассанж предлагал Трампу-младшему опубликовать его письма через WikiLeaks.