WikiLeaks: ЦРУ перехватывает SMS-сообщения с телефонов
В мире | 13 июля 2017 года, 20:43
Организация WikiLeaks опубликовала на своем сайте документы, посвященные секретному проекту ЦРУ Highrise, который предназначался для перехвата личных сообщений.
Приложение Highrise, работающее на операционной системе Android, несет в себе функцию переадресации входящих и исходящих SMS-сообщений, которые перенаправлялись удаленному оператору.
Ранее стало известно, что Ассанж предлагал Трампу-младшему опубликовать его письма через WikiLeaks.
Источник: Газета.ru