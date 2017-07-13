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Стала известна дата эксгумации останков художника Сальвадора Дали в Испании, сообщает La Vanguardia. Это должно произойти 20 июля.

Как отмечается, биологический материал извлекут непосредственно на территории Театра-музея Дали в Фигерасе.

Гадалка Мария Пилар Абель Мартинес с 2015 года утверждает, что ее отцом был Дали. По словам Абель, у художника случился роман с ее матерью в 1955-м. Тогда Дали состоял в браке с Еленой Дьяконовой, более известной как Гала. Детей у супругов не было.

Художник скончался в 1989 году в возрасте 85 лет.

Фонд Gala-Dalí Foundation оспаривает эксгумацию Дали.

Ранее суд заявил, что эксгумация необходима, поскольку не осталось каких-либо биологических материалов или личных вещей художника, которые можно было бы использовать для установления отцовства.