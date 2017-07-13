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Правительство Великобритании не оказало финансовой помощи семьям жертв теракта на стадионе в Манчестере, несмотря на то что власти города обратились за ней сразу после происшествия. Об этом пишет газета The Guardian.

По словам мэра города Энди Бернхэма, семьи пострадавших и погибших от взрыва на стадионе не получили достаточной помощи со стороны британского правительства. Также городской совет заявил, что жители города будут «очень разочарованы», если правительство не примет решение в ближайшее время.

Издание отмечает, что премьер-министр Тереза Мэй пообещала жертвам пожара в лондонской высотке $6,2 млн в качестве экстренной помощи спустя пару дней после произошедшего, несмотря на то что пожар был в одном из богатейших городов королевства.

Ранее полиция Британии сообщила, что террорист из Манчестера действовал не один.