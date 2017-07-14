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Сегодня 150-летняя годовщина двух значительных событий – во-первых, в 1867 году появилась Канада – как федерация ряда британских провинций в Америке. Кроме того, в том же году российский император Александр II продал Соединенным Штатам Аляску, пишет обозреватель газеты Latvijas Avīze Франк Гордон.

На огромной территории Аляски – более 150 миллионов квадратных километров – проживало около 2500 русских и около 60 тысяч так называемых коренных, индейцев и эскимосов.

Аляска была “открыта” в 1732 году экспедицией под руководством подштурман Ивана Федорова и геодезиста Михаила Гвоздева. Пока Россия осваивала эту колонию на севере американского континента, на востоке по заказу Великобритании осваивалась Компания Гудзонова залива.

Российская колония могла пригодиться стране своим единственным богатством – шубами, пишет издание. Их привозили коренные жители Аляски. Но со временем поставляемый поток стал уменьшаться, и Петербургу эта недружелюбная огромная “выпуклость” стала невыгодна, отмечает газета. В это время у Вашингтона проснулся интерес к Аляске, так как США хотели закрепиться на полуострове, остановив тем самым распространение Британской империи в сторону Тихого океана.

В 1876 году США купили Аляску у Российской империи за 7,2 миллиона долларов. На сегодняшний день это 108 миллионов. 18 октября тогдашняя столица Новоархангельск была торжественно передана Америке.

Деньги, вырученные за колонию, очень пригодились Российской империи: были приобретены материалы для строительства для железнодорожных линий Курск-Киев, Москва-Рязань и другие.

Спустя 150 лет в Москве вышла книга Ивана Миронова с кричащим названием “Аляска – преданная и проданная”, пишет LA. В путинской России принято везде видеть конспирацию, предательство и иностранных агентов.

В этот раз интерес вызывает не столько название, сколько вступление, которое написала весь одиозная персона – заместитель премьер-министра России Дмитрий Рогозин – заклятый империалист, выжженный ненавистник Балтии, который в структуре власти России отвечает за производство оружия, отмечает газета. По мнению Рогозина, тему этой “скандальной сделки” в последнее десятилетие подняли местные историки, которые “кормятся” из западных фондов и рьяно прославляют либеральную власть Александра II.

“Это можно понять, так как если объективно освещать отказ России от своих колоний, то надо было бы по-новой смотреть на дипломатию времен Горбачева и Ельцина, которые по кускам разбазарили советскую Империю”, - приводит слова Рогозина Latvijas Avīze.

Сегодня Аляска является самым северным и крупнейшим по территории штатом США. В Беринговом проливе имеет морскую границу с Россией.

Включает одноименный полуостров с прилегающими островами, Алеутские острова, узкую полосу тихоокеанского побережья вместе с островами архипелага Александра вдоль западной границы Канады.

Площадь территории — 1 717 854 км², из которых 236 507 км² приходится на водную поверхность. Население — 736 732 чел. (2014). Столица штата — город Джуно.