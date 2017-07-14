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В сеть утек список всех будущих смартфонов Nokia, которые выйдут в этом году. Также в перечне, опубликованном на форуме Baidu Tieba, указаны процессоры, которые получат устройства.

Таким образом, под брендом Nokia до конца года должно выйти семь телефонов. Три из них — Nokia 3, 5 и 6 — уже были анонсированы. Остальные устройства, среди которых бюджетный Nokia 2, а также Nokia 7, 8 и 9, должны выйти до конца года.

Nokia 2 получит четырехъядерный Snapdragon 212 с тактовой частотой 1,3 гигагерца. Nokia 7 оснастят Snapdragon 630, Nokia 8 — Snapdragon 660, а Nokia 9 — восьмиядерным Snapdragon 835 с частотой до 2,34 гигагерца. Ожидается, что их анонсируют на выставке IFA 2017 в Берлине, которая пройдет в сентябре.

В начале июля в сети появились рекламные брошюры нового смартфона Nokia с безрамочным экраном. Его оснастят шестидюймовым изогнутым по краям экраном с минимальными рамками. Он будет иметь стандартное соотношение сторон 16:9 и разрешение 2560×1440 точек. Также в брошюре упоминается наличие сканера радужной оболочки глаза.