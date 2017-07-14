Пассажиров лондонского метро больше не будут называть джентльменами и леди (10)

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В мире | 14 июля 2017 года, 09:53

К пассажирам лондонского метро перестанут обращаться "Леди и джентльмены", чтобы не ущемлять представителей других полов. Отныне сотрудники подземки будут здороваться с пассажирами фразой "Всем привет".

Решение руководства метрополитена приветствуют лидеры ЛГБТ-движения и мэр Лондона Садик Хан. С их точки зрения фраза "Привет всем" является нейтральной с гендерной точки зрения и позволит всем пассажирам чувствовать себя комфортно.

Руководство лондонской подземки не исключает, что некоторые сотрудники не смогут сразу перестроиться на нужную фразу. В этом случае персоналу будут напоминать о необходимости сменить формулировку, чтобы не обижать чувствительных граждан.

"Мы пересмотрели язык, который обычно используем в объявлениях. Мы будем следить за тем, чтобы он был полностью инклюзивным, отражающим большое разнообразие Лондона", сказал директор по стратегии Лондонского метрополитена Марк Эверс.

Источник: Life.ru
Комментарии 10
Līza Marija Nazarjina3 часа назад
А какой другой пол? Их же было всего два.
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реалити шоу3 часа назад
теперь будут сэры и сэруньи!
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безполый2 часа назад
несчастные, теперь они все с приветом, а ведь были уважаемые, пока не появились мы.
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