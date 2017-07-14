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Мексиканский город Сан-Мигель-де-Альенде был признан лучшим в мире туристическим направлением по версии крупнейшего журнала о путешествиях Travel+Leisure. Исторический центр данного населенного пункта входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристам рекомендуют осмотреть такие достопримечательности Сан-Мигель-де-Альенде, как церковь святого Михаила Архангела, построенная в XVII веке, или здание бывшей текстильной фабрики, где сейчас размещаются картинные галереи. Путешественникам также стоит побывать в баре отеля Rosewood San Miguel de Allende, откуда открывается один из лучших видов на город.

Второе место в рейтинге из 15 позиций досталось Чарлстону в Южной Каролине (США). Город примечателен фортом Самтер, с битвы за который началась Гражданская война между Севером и Югом.

Замыкает тройку населенный пункт Чиангмай в Таиланде. Это крупнейший город на севере азиатского королевства. Он известен как древний культурный центр страны, там располагается более 300 буддийских храмов.

Четвертая строчка досталась японскому Киото, пятая — Флоренции. В топ-15 в порядке убывания вошли Оахака (Мексика), Хойан (Вьетнам), Кейптаун (ЮАР), Убуд (Индонезия), Луангпхабанг (Лаос), Санта-Фе (США), Рим, Сиемреап (Камбоджа), Удайпур (Индия) и Барселона.

В аналогичном рейтинге прошлого года лидировал Чарлстон. Данные списки составляются на основе опроса читателей Travel+Leisure. Туристы оценивают города по таким критериям, как достопримечательности, культура, кухня, дружелюбие местных жителей, шопинг и другим показателям.