"Ловца покемонов" в храме внесли в список террористов (5)

фото

В мире | 14 июля 2017 года, 14:29

Уральский блогер Руслан Соколовский, который был условно осужден за ловлю покемонов в храме, был внесен в список террористов, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков на своей странице в фейсбуке.

"Новости про нашего мальчика: Соколовского внесли в список террористов и экстремистов – его номер 5847, а всего там 7524 человека. Все его банковские счета заблокированы, поэтому скоро ждите его в переходе метро, поющим песни с облезлой кошкой на коленях", — написал он.

К сообщению он также прикрепил ссылку на перечень террористов с сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Ранее сообщалось, что суд смягчил приговор блогеру Соколовскому.

22-летний студент юрфака и видеоблогер Руслан Соколовский опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором играл в Pokemon GO в православной церкви.

После этого он стал обвиняемым в 18 преступлениях, в том числе оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти либо вражды. Amnesty International признала Соколовского узником совести.

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
Ната1 час назад
Средневековье какое-то. Может он на самом деле хотел очистить церковь от непрошенных пришельцев? :-)
Ответить
Афганец3 часа назад
Идиоты.)Рашка рулит.У Адольфа истерика...Бугага
1
Ответить
vilis1 час назад
Vispār skatos kā mūsu krievi te aprej Latviju un latviešus,slavinot Krieviju un tās russkij mir.
Bet pašu dzimtene pārvēršas par trešo reihu.
Lai parunā ar saviem tautas brāļiem tur.
Varbūt sāks cienīt to kas ir!?
1
Ответить