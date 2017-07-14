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Уральский блогер Руслан Соколовский, который был условно осужден за ловлю покемонов в храме, был внесен в список террористов, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков на своей странице в фейсбуке.

"Новости про нашего мальчика: Соколовского внесли в список террористов и экстремистов – его номер 5847, а всего там 7524 человека. Все его банковские счета заблокированы, поэтому скоро ждите его в переходе метро, поющим песни с облезлой кошкой на коленях", — написал он.

К сообщению он также прикрепил ссылку на перечень террористов с сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Ранее сообщалось, что суд смягчил приговор блогеру Соколовскому.

22-летний студент юрфака и видеоблогер Руслан Соколовский опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором играл в Pokemon GO в православной церкви.

После этого он стал обвиняемым в 18 преступлениях, в том числе оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти либо вражды. Amnesty International признала Соколовского узником совести.