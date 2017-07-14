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Полиция столицы Великобритании задержала юношу, которого подозревают в серии "кислотных атак". За 90-минутный период подросток и его сообщник плеснули кислотой в лица пятерых потерпевших. Одна из жертв получила тяжелые травмы в виде химических ожогов.

Нападения были совершены в четверг в период между 22:25 и 23:37 в районах Стоук-Ньюингтон, Хакни и Айлингтон, пишет The Daily Mail со ссылкой на полицию. Всех пострадавших госпитализировали. Задержанного подростка доставили в полицейский участок в восточной части Лондона. Ему инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений и разбой.

Первой жертвой нападавших стал 32-летний мужчина, у которого они похитили мопед. При этом преступники подъехали к потерпевшему на другом аналогичном транспортном средстве. В 23:05 преступники на мопеде облили едкой жидкостью прохожего в Шордиче (бывший рабочий район, превращенный в модный хипстерский).

В 23:18 в полицию поступило сообщение о грабеже на Кейзнов-роуд в Стоук-Ньюингтоне. В этом случае нападавшие вновь использовали кислоту.

А в 23:37 поступила информация о "кислотной атаке" на Чатсуорт-роуд в Хакни. В этом случае преступники вновь напали на водителя мопеда и похитили его транспортное средство. Пострадавший получил легкие травмы, добрался до дома, и только потом вызвал полицию.

В рамках расследования был установлен еще один криминальный эпизод. В 22:49 двое злоумышленников на мопеде облили кислотой мужчину на улице Аппер-стрит в Айлингтоне.

Добавим, меньше месяца назад, утром 21 июня, в Бектоне на востоке Лондона была облита кислотой 21-летняя модель Решам Хан. Свидетелем нападения стал кузен потерпевшей Джамиль Мухтар, который тоже получил ожоги.

Когда автомобиль потерпевших остановился перед светофором, к ним подошел злоумышленник и постучал в окно. Как только стекло двери было опущено, мужчина плеснул кислоту в салон автомобиля.

Обоих пострадавших госпитализировали и ввели первоначально в искусственную кому.

За нападение на девушку и ее родственника был арестован 24-летний Джон Томлин, пишет Metro. Сначала в полиции отрицали, что нападение совершено на почве ксенофобии (пострадавшие являются мусульманами). Но потом версия об исламофобии подтвердилась, сообщала The Guardian.

Решам Хан учится на факультете экономики Манчестерского университета. Недавно она вернулась в Великобританию после годовой практики на Кипре. В Лондон студентка приехала, чтобы отметить свой день рождения и сходить на спа-процедуры.

После нападения студентка Решам Хан опубликовала открытое письмо, в котором призвала ужесточить законодательство в сфере оборота сильнодействующих кислот. В настоящее время такую жидкость можно свободно купить в магазинах или в интернете всего за 6,5 фунта стерлингов. Поэтому бандиты все чаще делают выбор в пользу кислоты, отказываясь от других видов оружия - холодного и огнестрельного, считает Хан.

Петицию пострадавшей с требованием контроля за оборотом кислоты подписали 366 тысяч человек, сообщает The Independent.

За трехлетний период количество "кислотных атак" удвоилось. Между апрелем 2014-го и маем 2015-го зафиксировано 186 таких преступлений, а за аналогичный период 2016-17 годов произошло уже 397 нападений, в которых потерпевших уродовали кислотой.

Для оказания помощи пострадавшей модели и ее двоюродному брату было собрано 57 тысяч фунтов стерлингов пожертвований (почти 74 тысячи долларов).