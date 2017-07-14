В мире |

В четверг вечером в Лондоне арестовали тинейджера по подозрению в участии в пяти нападениях с применением химических веществ. С 2012 года число нападений в Англии с применением бытовой химии, которая распылялась в лица жертвам, возросло в два раза.

С 2010 года в Лондоне таких нападений, по данным полиции, было совершено 1800. В прошлом году их было 458, и почти в два раза меньше (261) - в предыдущем, 2015 году.

Глава лондонской полиции Крессида Дик назвала рост подобных преступлений тревожным.

"Кислота наносит ужасные травмы. И я рада, что мы смогли арестовать человека, который подозревается в причастности к нападениям прошлой ночью. Я не хочу, чтобы люди думали, будто такие нападения происходят в Лондоне повсеместно, однако рост подобных преступлений вызывает тревогу. Мы будем арестовывать тех, кто причастен к этим нападениям, и мы работаем с Хоум-офисом с тем, чтобы внести необходимые изменения в закон", - сказала Крессида Дик.

Пять нападений в четверг вечером были совершены двумя подозреваемыми на мотоцикле в течение 90 минут в районах Хакни, Ислингтон и Сток-Ньюингтон.

Ранения одной из жертв были названы в полиции необратимыми.