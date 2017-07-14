Неизвестный устроил резню на пляже в Египте: погибли украинские туристы (2)
В мире | 14 июля 2017 года, 17:24
В результате нападения неизвестного с ножом на людей на египетском курорте погибли два туриста из Украины, передает Reuters. Кроме того, по предварительным данным, пострадали шесть человек.
Название курорта не уточняется, однако известно, что нападение произошло на пляже.
Имя и мотивы преступника выясняются.
Источник: Газета.ru
Путин, однозначно - больше некому.
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Отчего же не уточняется. В Хургаде.
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