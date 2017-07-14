В мире |

В результате нападения неизвестного с ножом на людей на египетском курорте погибли два туриста из Украины, передает Reuters. Кроме того, по предварительным данным, пострадали шесть человек.

Название курорта не уточняется, однако известно, что нападение произошло на пляже.

Имя и мотивы преступника выясняются.