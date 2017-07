В мире |

Президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и назвал их отличными. Об этом он написал в своем твиттере.

«Отличные переговоры с президентом Эммануэлем Макроном и его представителями по вопросам торговли, обороны и безопасности», — написал он.

Ранее Эммануэль Макрон после переговоров с Дональдом Трампом заявил, что у них есть разногласия по вопросу климата, но он уважает решение Трампа выйти из Парижского соглашения.

В свою очередь Дональд Трамп напомнил Макрону о его обещаниях сделать Париж снова безопасным городом.

Great conversations with President @EmmanuelMacron and his representatives on trade, military and security.