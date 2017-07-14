Переговоры с Макроном Трамп назвал "отличными" (2)

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В мире | 14 июля 2017 года, 21:07

Президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и назвал их отличными. Об этом он написал в своем твиттере.

«Отличные переговоры с президентом Эммануэлем Макроном и его представителями по вопросам торговли, обороны и безопасности», — написал он.

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Ранее Эммануэль Макрон после переговоров с Дональдом Трампом заявил, что у них есть разногласия по вопросу климата, но он уважает решение Трампа выйти из Парижского соглашения.

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В свою очередь Дональд Трамп напомнил Макрону о его обещаниях сделать Париж снова безопасным городом.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Alex37 минут назад
" дипломатия" 21го века .Какая тоска...я павлинов и в Межапарке могу посмотреть...
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бабуля1 час назад
Ути-пути! Ну прям любофь-асисяй! Кто поверил, тот ...вот.
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