Переговоры с Макроном Трамп назвал "отличными" (2)
В мире | 14 июля 2017 года, 21:07
Президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и назвал их отличными. Об этом он написал в своем твиттере.
«Отличные переговоры с президентом Эммануэлем Макроном и его представителями по вопросам торговли, обороны и безопасности», — написал он.
Ранее Эммануэль Макрон после переговоров с Дональдом Трампом заявил, что у них есть разногласия по вопросу климата, но он уважает решение Трампа выйти из Парижского соглашения.
В свою очередь Дональд Трамп напомнил Макрону о его обещаниях сделать Париж снова безопасным городом.
Great conversations with President @EmmanuelMacron and his representatives on trade, military and security.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июля 2017 г.
Источник: Газета.ru
" дипломатия" 21го века .Какая тоска...я павлинов и в Межапарке могу посмотреть...
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Ути-пути! Ну прям любофь-асисяй! Кто поверил, тот ...вот.
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