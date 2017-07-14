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В соцсети Twitter появились фото с пляжа в Хургаде, где неизвестный злоумышленник с ножом напал на группу туристов. В результате произошедшего погибли две гражданки Украины, ещё несколько человек были ранены, об их состоянии ничего не известно.

Злоумышленник был задержан правоохранителями. О его мотивах пока ничего неизвестно. Предварительное расследование показало, что, вероятнее всего, преступник проник на территорию отеля через пляж, приплыв от расположенной неподалёку публичной зоны отдыха.

По последней информации, среди пострадавших есть женщина с гражданством России.

Фото: twitter.com