В мире |

Президент России Владимир Путин встретился с работниками Лебединского ГОКа в городе Губкин Белгородской области. Одна из сотрудниц спросила его о фильме-интервью режиссера Оливера Стоуна.

В ответ Путин рассказал, что изначально не понимал, «зачем это нужно — все и так всё знают».

Видеозапись беседы опубликована на сайте Кремля. Разговор о фильме Стоуна начинается примерно с 39:45.

Президента, по его словам, уговорил на серию интервью пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что Стоун расскажет о главе государства и о стране «для американской широкой публики».

По словам Путина, фильм снимался, когда в его расписании появлялись перерывы. Тогда приезжала команда Стоуна, и он отвечал на вопросы режиссера.

Далее Путин рассказал, что посмотрел лишь часть четырехсерийного фильма.

«Я смотрел этот фильм, когда летел из загранкомандировки в самолете. Но поскольку я там мало спал, то я в самолете пока смотрел, я заснул, и так его и не досмотрел», — заявил он.