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Киностудия «Союзмультфильм» заявила о создании новых серий для мультсериалов «Простоквашино», «Попугай Кеша» и «Котенок по имени Гав». Об этом на заседании в Министерстве культуры сообщил директор киностудии Борис Машковцев, указывается в сообщении на сайте ведомства.

«Мы остановились на сериалах, поскольку они более безопасны с точки зрения финансовых рисков», — отметил Машковцев.

В 2008 году мультсериал «Простоквашино» был перезапущен в честь 30-летия. Три новые серии про попугая Кешу выходили в 2002 (Утро попугая Кеши), 2005 (Новые приключения попугая Кеши) и 2006 годах (Попугай Кеша и Чудовище). Последний выпуск мультфильма «Котенок по имени Гав» вышел в 1982 году.