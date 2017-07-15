Спрятавшийся между статуями Бушей Клинтон насмешил соцсети
В соцсетях набирает популярность снимок, на котором бывший президент США Билл Клинтон прячется между статуями Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего. Фотографию опубликовал в Twitter его пресс-секретарь Энджел Уренья.
На фото фигуры Бушей примерно в полтора раза выше Клинтона. «В Техасе все больше», — написал автор поста. Его записью, размещенной 14 июля, поделились более полутора тысяч человек. Еще пять тысяч поставили лайк.
Everything's bigger in Texas. pic.twitter.com/QKuWvzAVDe— Angel Ureña (@angelurena) 14 июля 2017 г.
Американский поэт Дугласс Пауэлл предложил бывшему президенту назвать книгу мемуаров «Моя жизнь среди Бушей» (bush также «куст» (англ.) — прим. «Ленты.ру»). По словам канадского журналиста Дага Сандерса, снимок довольно реалистично отражает 1990-е годы.
Некоторые сравнили Клинтона с персонажем американских комедийных сериалов. «Почему он всегда выглядит как герой ситкома с какой-нибудь фирменной фразой наготове?» — написал один из пользователей Twitter. «"Очень странные дела", сезон 2», — прокомментировала другая с отсылкой на популярный научно-фантастический сериал.
Сам Клинтон перепостил снимок со словами: «Примечание: не масштабировать».
Клинтон занимал пост президента США с 1993 по 2001 год. До него страной руководил Буш-старший (1989 -1993), а после — Буш-младший (2001-2009).