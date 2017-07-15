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В соцсетях набирает популярность снимок, на котором бывший президент США Билл Клинтон прячется между статуями Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего. Фотографию опубликовал в Twitter его пресс-секретарь Энджел Уренья.

На фото фигуры Бушей примерно в полтора раза выше Клинтона. «В Техасе все больше», — написал автор поста. Его записью, размещенной 14 июля, поделились более полутора тысяч человек. Еще пять тысяч поставили лайк.

Американский поэт Дугласс Пауэлл предложил бывшему президенту назвать книгу мемуаров «Моя жизнь среди Бушей» (bush также «куст» (англ.) — прим. «Ленты.ру»). По словам канадского журналиста Дага Сандерса, снимок довольно реалистично отражает 1990-е годы.

Некоторые сравнили Клинтона с персонажем американских комедийных сериалов. «Почему он всегда выглядит как герой ситкома с какой-нибудь фирменной фразой наготове?» — написал один из пользователей Twitter. «"Очень странные дела", сезон 2», — прокомментировала другая с отсылкой на популярный научно-фантастический сериал.

Сам Клинтон перепостил снимок со словами: «Примечание: не масштабировать».

Клинтон занимал пост президента США с 1993 по 2001 год. До него страной руководил Буш-старший (1989 -1993), а после — Буш-младший (2001-2009).