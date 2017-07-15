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В Грузии больше не будут карать тюремным заключением за выращивание конопли для личного пользования. Конституционный суд Грузии признал неконституционной соответствующую норму. В последнее время в Грузии отменили или смягчили уже целый ряд статей, регламентировавших наказание за легкие наркотики.

Как говорится в сообщении на сайте Конституционного суда, очередное послабление стало возможным после обращения группы граждан Грузии, которые подали иски против грузинского парламента, потребовав признать неконституционными несколько норм Уголовного кодекса.

Для вынесения вердикта суду пришлось разбираться сразу с тремя "дозами", раздельно оценив опасности выращивания 63,73 граммов, 150,72 граммов и 265,49 граммов конопли. Как передает "Интерфакс", суд решил, что "в случае с 63,73 и 150,72 граммами конопли опасность сбыта наркотических веществ отсутствует, поскольку это количество конопли может применяться только для личного пользования". Что касается уголовного наказания за посев и выращивание 265,49 граммов конопли, оно осталось в силе. При этом суд отметил, что "конкретная мера наказания - лишение свободы от 6 до 12 лет - является явно непропорциональной".