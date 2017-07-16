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В ночь c субботы на воскресенье, в Москве на 75-м году жизни скончался актер театра и кино Владимир Толоконников, сообщила РИА Новости представитель театра Лермонтова в Алма-Ате, где долгое время работал Толоконников.

"Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве. Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра (01.00 по латвийскому времени)", - сказала собеседница агентства.

По словам представителя театра, недавно Толоконников вернулся в Москву после съемок в Геленджике.

Похоронят артиста на Троекуровском кладбище в Москве.

Владимир Толоконников - советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова. За эту роль актер был награжден государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых.

Фото: fishki.net