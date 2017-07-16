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В американском штате Аризона в одной из клиник хирурги провели операцию сенатору Джону Маккейну, сообщает Associated Press.

По словам медиков, он подвергся "минимально инвазивной процедуре", операция прошла "очень хорошо".

Отмечается, что ему удалили сгусток крови над левым глазом.

Как заявили в офисе Маккейна, по совету врачей сенатор будет восстанавливаться в Аризоне.