Американский сенатор Маккейн перенес операцию (7)
В мире | 16 июля 2017 года, 12:04
В американском штате Аризона в одной из клиник хирурги провели операцию сенатору Джону Маккейну, сообщает Associated Press.
По словам медиков, он подвергся "минимально инвазивной процедуре", операция прошла "очень хорошо".
Отмечается, что ему удалили сгусток крови над левым глазом.
Как заявили в офисе Маккейна, по совету врачей сенатор будет восстанавливаться в Аризоне.
Источник: Газета.ru
Жалко не трепанация ...
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Неужто операция прошла благополучно? Жаль...А сгусток крови у него наверняка в мозгах был. А всё точно проверили? Может остался тромб в том месте, где мозг отвечает за русофобию?
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Мы должны посочувствовать ?
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