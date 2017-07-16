В Анкаре на участников митинга упал беспилотник
В мире | 16 июля 2017 года, 13:05
В Анкаре несколько человек пострадали в результате падения беспилотника на участников митинга по случаю годовщины попытки военного переворота в Турции, сообщает "Интерфакс".
Летательный аппарат осуществлял видеосъемку и транслировал изображение митинга на экраны, расположенные по бокам сцены. Причина, по которой он упал, пока неясна.
Отмечается, что медики вывели с митинга около шести человек, у пострадавших легкие травмы и порезы.
"У нас что-то случилось, надеюсь, никто сильно не пострадал", — заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Добавим, что за день до годовщины неудавшегося военного переворота в Турции уволили несколько тысяч полицейских и чиновников.
Источник: Газета.ru