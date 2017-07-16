День взятия Бастилии во Франции: сожжено 900 машин, сотни человек задержаны (2)

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В мире | 16 июля 2017 года, 12:22

Почти 900 машин сожжены и около 370 человек задержаны во Франции во время праздничных мероприятий по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии, сообщает газета Parisien.

По данным французского МВД, всего за 13-14 июля сожжено 897 автомобилей, стражам порядка пришлось задержать 368 человек. Отмечается, что в 2016 году было сожжено чуть меньше машин — 855, однако задержанных было больше, чем в 2017 году — 577 человек.

По словам представителя министерства Перра-Анри Бранде, повышенные меры безопасности по всей стране позволили "значительно снизить число поджогов и драк" в этом году.

Ранее сообщалось, что только в Париже безопасность во время праздника обеспечивали 11 тысяч полицейских. В охране французской столицы также были задействованы шесть речных судов, патрулирующих Сену, и беспилотник Reaper.

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
Alex7 минут назад
Это франкоарабская (или арабофранцузская ?) часть веселится .Кто то Бастилию вспоминает ,кто-то на насущное матерится.Макрон на трибуне говорит красивые вещи, рисуется с Трампом ,а жизнь "внизу" идёт своим чередом...13й квартал снят боюсь не зря...
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Artur1 час назад
Это у них традиция такая - жечь машины?
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