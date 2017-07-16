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Выход Великобритании из Евросоюза может нарушить авиасообщение с Европой и США. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times.

Ведущиеся переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit должны определить, останется ли Великобритания участником договора по открытому небу, который позволяет авиакомпаниям свободно осуществлять перелеты по всей Европе и США.

Таким образом, если сделки достигнуть не удастся, авиаперезвочики могут аннулировать купленные пассажирами заранее билеты после марта 2018 года.

"Мы будем отменять рейсы. Мы сорвем отпуска людей летом 2019 года", - приводит издание слова исполнительного директора ирландской авиакомпании Ryanair Майкла О'Лири.

По данным The Sunday Times, британское правительство предлагает выйти из договора по открытому небу, в основе положений которого лежат решения Европейского суда, от чьего влияния после Brexit стремится избавиться Лондон.

"Это бомба замедленного действия. Руководители авиакомпаний уже говорили правительству, что это является проблемой. Если вы не можете законно летать в ЕС, отправка рейсов не представляется возможной", - отметил источник издания, близкий к переговорам с правительством.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.