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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл в Анкаре памятник в честь около 250 человек, которые погибли во время прошлогодней неудачной попытки военного переворота в стране, сообщает Associated Press.

Сообщается, что памятник изображает людей, стоящих на вершине четырех колонн и несущих луну и полумесяц. Его установили напротив президентского дворца.

Эрдоган открыл "Мемориал мучеников" после рассвета, совершив утреннюю молитву в мечети, расположенной на территории дворца.

"Этот монумент постоянно будет напоминать будущим поколениям о наших героях. У них в руках не было ничего, кроме веры, но они остановили самолеты и танки. Мы похоронили наших мучеников, но они будут жить в наших сердцах. А организаторы переворота будут гнить в тюремных застенках, умирая снова и снова", — сказал турецкий лидер.

Мероприятия по случаю годовщины мятежа проходят 15-16 июля по всей Турции. Наиболее массовые акции состоялись в Анкаре и Стамбуле, где в шествиях и митингах приняли участие сотни тысяч человек.

Год назад, в ночь с 15 на 16 июля, группа мятежников в Турции предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек были ранены.

Мятеж был подавлен, власти обвинили в причастности к попытке переворота оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и потребовали его экстрадиции из США. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

Источники: gazeta.ru, РИА Новости