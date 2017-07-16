В Иране арестован брат президента страны Хуссейн Ферейдун
В мире | 16 июля 2017 года, 16:28
В Иране арестовали Хуссейна Ферейдуна — брата президента Хасана Роухани. Его обвиняют в финансовых преступлениях, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя суда.
"Вчера его отпустили под поручительство, но так как он не выполнил его условий, то был помещен под стражу", — заявил собеседник агентства.
В отношении Ферейдуна, а также ряда других лиц проводится несколько расследований. Некоторые из подозреваемых находятся под стражей, добавил он.
Хуссейн Ферейдун в 2015 году был спецпосланником от Исламской республики на переговорах по ядерной программе Ирана.
Источник: РИА Новости