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Пассажиру рейса Фуэртевентура – Лидс авиакомпании Ryanair удалось запечатлеть жесткую посадку самолета Boeing 737-800.

Судя по записи, когда судно коснулось земли, произошел настолько сильный толчок, что мужчина с трудом удержал камеру в руках, а его соседей выбросило из кресел. Также были слышны крики.

Автор видео рассказал, что он летает часто и много, но впервые у него было ощущение, что разобьется.

Мужчина также отметил, что его возмутило отсутствие извинений от экипажа перед пассажирами за то, что им пришлось пережить. В то же время, представители Ryanair утверждают, хоть лайнер и садился в условиях сильного бокового ветра, приземление прошло в штатном режиме.

Источники: РИА Новости, vesti.ru