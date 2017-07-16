Финляндия запретила въезд в страну "зеленым человечкам" (3)

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В мире | 16 июля 2017 года, 17:26

В Финляндии в субботу, 15 июля, вступили в силу законодательные поправки, запрещающие въезд в страну и пребывание в ней военным без опознавательных знаков на форме, сообщает Deutsche Welle.

Постановление о внесении соответствующих изменений в правовые акты подписал финский президент Саули Ниинисте, сообщает на своем сайте национальная телерадиовещательная компания Yle.

Под действие поправок, принимаемых в интересах "обеспечения территориальной неприкосновенности" страны, подпадают военные, "которые действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства", отмечается в публикации. Речь идет, в первую очередь, о тех случаях, когда эти лица перемещаются организованно, "оснащены или вооружены", уточняется в материале издания. За нарушение запрета грозит уголовное наказание.

Напомним, после присоединения Крыма к России людей в камуфляжной форме без опознавательных знаков на форме стали называть "зелеными человечками". В 2014 году президент РФ Владимир Путин признал, что в случае с полуостровом речь действительно шла о российских военных.

Комментарии 3
nesaprotu38 минут назад
запретила въезд в страну "зеленым человечкам"
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Это нашим,союзу зелёного крестьянства?
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Волнуюсь1 час назад
А сотрудников Academi, бывшего Blackwater - это тоже касается?
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Сергей8 минут назад
Если нации нравится ,что их считают не адекватными параноиками ,то пусть фины будут сумасшедшими
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