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В Финляндии в субботу, 15 июля, вступили в силу законодательные поправки, запрещающие въезд в страну и пребывание в ней военным без опознавательных знаков на форме, сообщает Deutsche Welle.

Постановление о внесении соответствующих изменений в правовые акты подписал финский президент Саули Ниинисте, сообщает на своем сайте национальная телерадиовещательная компания Yle.

Под действие поправок, принимаемых в интересах "обеспечения территориальной неприкосновенности" страны, подпадают военные, "которые действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства", отмечается в публикации. Речь идет, в первую очередь, о тех случаях, когда эти лица перемещаются организованно, "оснащены или вооружены", уточняется в материале издания. За нарушение запрета грозит уголовное наказание.

Напомним, после присоединения Крыма к России людей в камуфляжной форме без опознавательных знаков на форме стали называть "зелеными человечками". В 2014 году президент РФ Владимир Путин признал, что в случае с полуостровом речь действительно шла о российских военных.