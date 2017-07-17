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В течение девяти месяцев, пока шли боевые действия по освобождению иракского города Мосул от террористической группировки ИГИЛ, было уничтожено более 25 000 боевиков, из которых 450 — это смертники.

Такие сведения привёл командующий военными операциями в провинции Найнава генерал Абдель-Амир Яролла.

Согласно сообщению генерала, за это время также разгромлено 1 247 заминированных автомобилей, сбито 130 беспилотников, уничтожено 1 500 единиц бронированной техники террористов.

В ближайшие дни начнётся последний, четвёртый этап по освобождению всей провинции Найнава и в частности — района Тель-Афар, сказал Яролла.

В свою очередь, сирийское информагентство SANA со ссылкой на СМИ Ирака отмечает, что в освобождении Мосула участвовали более 100 000 иракских военнослужащих, включая сотрудников федеральной полиции и бойцов народного ополчения.